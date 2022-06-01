В Альметьевске стартовала международная летняя школа для юных музыкантов

С 1 по 7 июня в Альметьевске пройдет международная летняя школа Play With Joy. Ее участниками станут ученики и студенты музыкальных учебных заведений, а также музыканты-любители с разных городов России. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

В первом этапе летней школы, который прошел в Нижнекамске в 2021, принимали участие 40 участников. Участниками второго этапа станут 60 человек. Инструментами проекта станут скрипка, альт, виолончель, флейта.

В течение недели с юными музыкантами будут заниматься ведущие преподаватели Средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории и артисты Удмуртской филармонии.

С 5 по 7 июня мастер-классы с участниками летней школы проведет легендарный скрипичный педагог Савелий Шальман — заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель ССМШ при Санкт-Петербургской консерватории, автор известной скрипичной методики.

Итогом занятий станет отчетный концерт, который участники школы представят на сцене ДК «Нефтьче». А 8 июня лучшие номера будут включены в программу гала-концерта «Nobilis. Дети» в рамках II Международного фестиваля «Притяжение Музыки».