В Альметьевске стартовал второй этап капремонта улицы Ленина

В Альметьевске начался второй этап капремонта улицы Ленина. Работы перешли на участок от улицы Радищева до улицы Марджани: демонтируют бортовые камни, далее планируют снимать старый асфальт.

Первый этап реконструкции — от улицы Фахретдина до Радищева — близится к завершению. Здесь осталось обустроить остановочную площадку и уложить брусчатку.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2,3 км. В рамках проекта полностью обновят дорожное покрытие и установят гранитные бордюры. Как уточнили в пресс-службе города, обновление главной улицы Нефтеграда обойдется в 157 млн рублей.

Капитальный ремонт улицы Ленина проводится в рамках дорожной программы 2025 года. Всего в Альметьевском районе планируют обновить более 80 улиц протяженностью около 35 км.