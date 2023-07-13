В Альметьевске стартовал всероссийский студенческий медицинский проект

Фото: © Елена Бауэр

Всероссийский студенческий медицинский проект «Альмедик» стартовал в Альметьевске. В нем задействованы 25 участников студенческих медицинских отрядов из 11 регионов России. Будущие медработники будут трудиться в качестве среднего и младшего медицинского персонала в нескольких профильных учреждениях города.

Фото: © Елена Бауэр

Помимо трудовой деятельности, студентов-медиков будет ждать и культурно-развлекательная программа: экскурсии по улицам и музеям Альметьевска, спортивные, творческие и общественно-полезные мероприятия. На территории Татарстана проект проводится уже второй раз.

Приветствуя студентов, глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов выразил надежду, что многие из них станут врачами, а кто-то останется работать в этом городе.

Участница студенческого медицинского отряда «Астра» из Петрозаводска Анастасия Вахромеева мечтала стать врачом с детства. Она не в первый раз присоединяется к студотрядам. «Я отъездила уже 2 „целины“. Именно на этом проекте я решила попробовать себя, испытать что-то новое. Получить новые эмоции и новый опыт», — поделилась она.

У студента Ярослава Крюкова из Барнаула служение здоровью человека — это семейное дело. «У меня отец и тетя работают в медицинской сфере. Для меня это преемственность поколений. Перед поступлением было страшно, но сейчас я уже адаптировался и готов ко всему», — заметил он.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.