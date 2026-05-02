Происшествия 2 мая 2026 15:58

В Альметьевске спасли женщину, потерявшую сознание в горевшей квартире

В Альметьевске спасли женщину, которая потеряла сознание во время пожара.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание началось в одном из жилых домов на улице Строителей – в трехкомнатной квартире загорелась мебель. Прибывшие пожарные ПСЧ-65 определили, что площадь горения составила 4 квадратных метра, а во время разведки обнаружили женщину без сознания. При помощи маски спасаемого ее забрали из горящей квартиры и передали медикам.

Предварительной причиной пожара стали ошибки в монтаже электроприборов.

#гу мчс рф по рт #пожар альметьевск
