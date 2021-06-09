В Альметьевске спасли ребенка, застрявшего в окне на четвертом этаже

Инцидент произошел в одном из домов по улице Фахретдина в Альметьевске. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы сообщили по номеру вызова экстренных спецслужб 112, что в окне многоэтажки на подоконнике стоит ребенок, может упасть.

«По прибытии на место спасатели совместно с пожарными с помощью автолестницы поднялись на четвёртый этаж, достали трехлетнего ребёнка с подоконника и передали сотрудникам МВД», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.