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Ру Тат
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9 июня 2021  10:44
Павел Климчак

В Альметьевске спасли ребенка, застрявшего в окне на четвертом этаже

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Инцидент произошел в одном из домов по улице Фахретдина в Альметьевске. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы сообщили по номеру вызова экстренных спецслужб 112, что в окне многоэтажки на подоконнике стоит ребенок, может упасть.

«По прибытии на место спасатели совместно с пожарными с помощью автолестницы поднялись на четвёртый этаж, достали трехлетнего ребёнка с подоконника и передали сотрудникам МВД», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

#застрял ребенок #дети в окне
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