В Альметьевске спасли иностранца, который пошел купаться на озеро и едва не утонул

Сообщение о том, что в Альметьевске на улице Марджани на каскаде озер тонет мужчина поступило сегодня днем, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №7. Они обнаружили 22-летнего гражданина Узбекистана в полутора метрах от берега в воде. Мужчину доставили на берег и передали медикам скорой помощи.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



По предварительным данным, молодой человек пошел купаться. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ