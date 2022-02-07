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Происшествия
7 февраля 2022  13:43
Полина Шевчук

В Альметьевске спасли иностранца, который пошел купаться на озеро и едва не утонул

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В Альметьевске спасли иностранца, который пошел купаться на озеро и едва не утонул

Сообщение о том, что в Альметьевске на улице Марджани на каскаде озер тонет мужчина поступило сегодня днем, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №7. Они обнаружили 22-летнего гражданина Узбекистана в полутора метрах от берега в воде. Мужчину доставили на берег и передали медикам скорой помощи.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


По предварительным данным, молодой человек пошел купаться. Причины происшествия устанавливаются.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#провалился под лед #МЧС РТ
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