В Альметьевске спасли 89-летнюю женщину, оказавшуюся запертой в квартире

В Альметьевске спасли пожилую женщину, которая оказалась запертой в квартире и не выходила на связь с родственниками.

Как выяснилось, 89-летняя женщина перестала отвечать на звонки, а дверь ее квартиры на улице Девонской была заперта изнутри. Родственники, знающие про ее гипертонию, забеспокоились, что она не выходит на связь, и вызвали спасателей. Спасатели по запросу полиции разблокировали дверь.

После того как спасатели, полицейские и родственники зашли внутрь, они обнаружили женщину лежащей на полу, к счастью, она была жива.