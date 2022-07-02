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Ру Тат
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Происшествия
2 июля 2022  13:05
Полина Шевчук

В Альметьевске спасатели сняли застрявшего в парке на дереве 12-летнего мальчика

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В Альметьевске спасатели сняли застрявшего в парке на дереве 12-летнего мальчика

В Альметьевске на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Зифы Балакиной в парке «Здоровье» 12-летний мальчик  застрял на дереве на высоте 4 этажа и не может спуститься вниз.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место спасатели поисково-спасательной службы РТ и пожарные ПСЧ №65 с помощью трëхколенной лестницы спустили ребенка вниз. Выяснилось, что мальчик полез на дерево за мячиком.

#спасатели #МЧС РТ
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