В Альметьевске спасатели сняли застрявшего в парке на дереве 12-летнего мальчика

В Альметьевске на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Зифы Балакиной в парке «Здоровье» 12-летний мальчик застрял на дереве на высоте 4 этажа и не может спуститься вниз.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место спасатели поисково-спасательной службы РТ и пожарные ПСЧ №65 с помощью трëхколенной лестницы спустили ребенка вниз. Выяснилось, что мальчик полез на дерево за мячиком.