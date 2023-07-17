В Альметьевске спасатели помогли мужчине, который застрял головой в поручне скамейки

Накануне вечером спасателям ПСП Альметьевска поступила информация о том, что у пожилого мужчины голова застряла в поручне скамейки, самостоятельно вытащить не могут.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, сотрудники установили, что около одного из домов по улице 8 Марта голова мужчины повисла над скамейкой. Сердобольные жители подставили под нее табуретку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели в присутствии заявителя и медиков скорой помощи с помощью ручных комбинированных ножниц КНР-70 помогли мужчине и передали его медикам.

Фото:Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ