В Альметьевске спасатели помогли девочке, которая застряла пальцем в пластиковой вешалке

В одной из квартир на улице Радищева в Альметьевске 12 летняя девочка застряла пальцем в пластиковой вешалке. После многократных попыток самостоятельно вытащить палец не удалось, возник сильный отек. Тогда на помощь вызвали спасателей по номеру вызова спецслужб 112.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшая на место дежурная смена с помощью специального инструмента освободила палец девочки, после чего ее передали медикам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.