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Ру Тат
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Происшествия
29 сентября 2022  08:48
Павел Климчак

В Альметьевске спасатели помогли девочке, которая застряла пальцем в пластиковой вешалке

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В одной из квартир на улице Радищева в Альметьевске 12 летняя девочка застряла пальцем в пластиковой вешалке. После многократных попыток самостоятельно вытащить палец не удалось, возник сильный отек. Тогда на помощь вызвали спасателей по номеру вызова спецслужб 112.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшая на место дежурная смена с помощью специального инструмента освободила палец девочки, после чего ее передали медикам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#спасатели
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