В Альметьевске создали композицию из цветов и стройматериалов

Парящую композицию из живых цветов и местных строительных материалов создали в «Открытых мастерских» Альметьевска. Работа велась под руководством флориста с мировым признанием Регины Ловцовой, она приехала в нефтеград и провела бесплатный мастер-класс для всех желающих. Встреча стала продолжением цикла мероприятий, посвященных ландшафтам региона.

В 2020 году была проведена этно-ботаническая экспедиция на холмы в окрестностях Альметьевска, в ходе которой было собрано более 60 видов разнообразных семян. В 2023 году на территории городской котельной был разбит индустриальный сквер с местными травами и растениями.

Регина Ловцова — флорист петербургского бюро Turcan. Среди работ бюро: рояль Леди Гага на церемонии открытия первых Европейских игр, оформление салона Cartier на Fashion Week’23 в Милане, оформление церемонии открытия культурного центра имени Гейдара Алиева в Баку и другие.

В начале августа в «Открытых мастерских» прошла лаборатория скульптора Павла Игнатьева по чупаевскому камню, из которого построены первые альметьевские дома. А спустя месяц этот материал снова стал объектом для творчества.

Для участников мастер-класса стало неожиданностью, когда перед ними в качестве материалов оказались арматура, чупаевский камень, дикоросы, полевые растения и живые цветы. Но в опытных руках Регины непривычные объекты показали себя с новой стороны и сложились в нежный осенний сюжет.

Чупаевский камень с встроенной в него арматурой стал основой для парящей композиции. К прутьям прикрепляли дикоросы и специальные колбы, в которые затем вставляли живые цветы. Работа флориста оказалась очень кропотливой и потребовала от участников внимательности и точной работы рук и пальцев. Но несмотря на сложность исполнения, под чутким руководством мастера с работой справились все.

В соединении объектов и растений воплотилась метафора цветка, пробивающегося даже сквозь камень. В мастер-классе использовали мордовник, лебеду, конный щавель, спаржу, ковыль, дикоросы с холмов Майдана, подсолнух, цинии и скабиоза, выращенные с любовью садовницей из Бугульмы Анфисой Бурлиной, черноплодную рябину. Знакомые с детства местные растения, камень, тесно связанный с историей становления города, привнесли уютную домашнюю атмосферу и побудили по-новому взглянуть на привычное окружение.

Регина отметила, что использование аборигенных, местных растений, — глобальный тренд в ландшафтной архитектуре и авторской флористике. Локальные элементы дают силы и вдохновение для заботы об окружающем пространстве.

«Проведение мастер-класса в Альметьевске для меня самой оказалось во всех отношениях приятным открытием, начиная от знакомства с командой Бюро Новь, которая занималась организацией мероприятия, — людьми невероятно светлыми, открытыми, горящими своим делом, и искренне стремящимися сделать этот мир и город Альметьевск в частности лучше. Будучи в Альметьевске, я почувствовала себя как дома. Город уютный, чистый, аккуратной застройки, утопающий в цветущих садах, с развитой инфраструктурой и присущим ему стилем. Поразительное впечатление производит первоклассно оборудованное пространство „Открытых Мастерских“. Я не встречала подобного объединения творческих людей в Санкт-Петербурге, которые имели бы возможность в таком комфортном формате творить и делиться своим мастерством с окружающими», — прокомментировала Регина Ловцова.