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Происшествия 19 апреля 2024 15:55

В Альметьевске сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса, лишенного прав

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Во время очередного рейда в Альметьевске автоинспекторы задержали автобус Ford под управлением 49-летнего водителя. При проверке выяснилось, что в 2020 году он был лишен права управления за нетрезвое вождение. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Выяснилось, что мужчина не сдал водительское удостоверение в установленные сроки.

В результате нарушителя доставили в отдел полиции, а автобус поместили на спецстоянку.

Автоинспекторы призывают пользоваться только лицензированными транспортными средствами, осуществляющими перевозку пассажиров по регулярным междугородним маршрутам.

Фото: © ГИБДД Татарстана

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