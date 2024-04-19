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В Альметьевске сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса, лишенного прав
Во время очередного рейда в Альметьевске автоинспекторы задержали автобус Ford под управлением 49-летнего водителя. При проверке выяснилось, что в 2020 году он был лишен права управления за нетрезвое вождение. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Выяснилось, что мужчина не сдал водительское удостоверение в установленные сроки.
В результате нарушителя доставили в отдел полиции, а автобус поместили на спецстоянку.
Автоинспекторы призывают пользоваться только лицензированными транспортными средствами, осуществляющими перевозку пассажиров по регулярным междугородним маршрутам.
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