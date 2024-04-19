В Альметьевске сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса, лишенного прав

Во время очередного рейда в Альметьевске автоинспекторы задержали автобус Ford под управлением 49-летнего водителя. При проверке выяснилось, что в 2020 году он был лишен права управления за нетрезвое вождение. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Выяснилось, что мужчина не сдал водительское удостоверение в установленные сроки.

В результате нарушителя доставили в отдел полиции, а автобус поместили на спецстоянку.

Автоинспекторы призывают пользоваться только лицензированными транспортными средствами, осуществляющими перевозку пассажиров по регулярным междугородним маршрутам.