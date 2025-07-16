В Альметьевске сотрудника фирмы-перевозчика подозревают в даче взятки

Житель Альметьевска, работавший в фирме по грузоперевозкам, подозревается в даче взятки ведущему специалисту отдела обеспечения весового и габаритного контроля территориального управления ГБУ «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2020-2024 годах мужчина передал взятку в размере не менее 315 тыс. рублей за беспрепятственный проезд транспорта фирмы через посты весового контроля.

Отмечается, что в настоящее время к уголовной ответственности также привлекается получавший взятку сотрудник ГБУ «БДД».