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Общество
25 октября 2022  08:44
Эльза Кузнецова

В Альметьевске состоялась очередная отправка мобилизованных граждан

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В Альметьевске состоялась очередная отправка мобилизованных граждан

В Альметьевске на площади ДК «Нефтьче» с раннего утра состоялась очередная отправка мобилизованных граждан. Провожать бойцов пришли родные и близкие, представители власти и духовенства. 

Ко всем присутствующим обратился глава района Тимур Нагуманов. Он призвал альметьевцев достойно выполнить свой долг.

«Ребята уходят выполнять свой воинский долг! Спасибо огромное! Спасибо, что стоите на этом плацу, а не скрылись, не убежали, спрятались. Вы уже герои! Самое главное пожелание, чтобы мы вас так же встречали — дружно, весело, под звуки оркестра. Всех — живыми, здоровыми и с победой! Служите достойно», — напутствовал Нагуманов. 

Он призвал мобилизованных не переживать за родных — заботу о каждом возьмет на себя муниципалитет. 

«Вопросы иногда возникают, со всеми разруливаем и решаем. Наши предприятия города и района тоже во всем активно участвуют. Мы понимаем, что вы едете выполнять свой гражданский долг. За это вам огромное спасибо! Мы постараемся сделать все, что от нас зависит — для вас и для ваших родных. Чтобы вы служили и не переживали за семьи!» – заявил глава района.

Каждому мобилизованному был вручен тактический рюкзак со всеми необходимыми вещами. Под аплодисменты на сборный пункт в Казань отправился один автобус. В ближайшее время запланированы еще две отправки.

Фото, видео: пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

#мобилизация
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