В Альметьевске состоится спектакль-променад и аудиовизуальная выставка длиной 125 метров

В пятницу, 21 октября, в Нефтеграде пройдет спектакль-променад «АВ», который откроет выставку «Культурные и биологические виды Альметьевска» на территории Альметьевского водохранилища — территории-участнице Всероссийского конкурса малых городов. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Жителям и гостям города расскажут про креативные индустрии Альметьевска и познакомят с архитектурным проектом на специальной экскурсии.

На входе в водохранилище будет организована аудиовизуальная 125-метровая выставка. На 30 стендах разместятся уникальные истории горожан. У стендов будет размещен текст или QR-код на аудиофайл. Посетители смогут послушать не только рассказы о жизни известных альметьевцев, но и, например, этномузыкальные композиции.

Каждый посетитель сможет поучаствовать в спектакле, который пройдет в формате «театр горожан», где посетитель является одновременно и актером, и зрителем. Спектакль предполагает прогулку вдоль водохранилища. Во время нее участники проведут исследование местности под руководством кураторов. В исследовании будет помогать специальный аудиогид, подготовленный местной театральной площадкой «Аулак», поэтому рекомендуется взять с собой наушники. В финале променада каждый участник составит свою собственную карту водохранилища.

Кроме того, у посетителей будет возможность обсудить проектные решения с архитекторами, которые готовят проект благоустройства Альметьевского водохранилища для Всероссийского конкурса малых городов.

В этом году Татарстан участвует в конкурсе уже в седьмой раз. За период с 2018 по 2022 год победителями от республики стали 38 общественных пространств, 26 из которых уже благоустроены. Общая сумма грантов из федерального бюджета превысила 2,5 млрд рублей. В 2022 году Альметьевск впервые участвует в конкурсе — в новой номинации для городов с населением от 100 до 200 тыс. человек. В случае выигрыша Нефтеград получит грант в размере 100 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в фонде.

Начаться спектакль-променад должен в полдень. Точка встречи — входная зона у моста со стороны Бигаш.