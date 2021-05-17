В Альметьевске состоится показ спектакля-инклюзии «Прикасаемые/In Touch»

20 мая в ДК «Нефтьче» города Альметьевска состоится показ спектакля «Прикасаемые/In Touch». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор уличного театра «Легкие крылья» и организатор показа в нефтеграде Гульназ Ханнанова.

По словам собеседницы агентства, спектакль «Прикасаемые» является единственным в мире профессиональным спектаклем, в котором актеры театра и кино играют вместе со слепоглухими артистами. Его создание стало возможным благодаря сотрудничеству Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и московского Театра Наций.

«В основу постановки легли реальные истории людей с одновременным нарушением зрения и слуха. Спектакль „Прикасаемые“ — это попытка наладить связь между двумя мирами», — поделилась собеседница агентства.

Альметьевск вошел в число девяти городов России, в которых в рамках проекта «Инклюзион — малым городам» будет сыгран спектакль. Помимо альметьевцев, его покажут жителям Орска, Кинешмы, Торжка, Бердска, Выборга, Верхнего Волочка, Искитима, Гатчины.

По словам Гульназ Ханнановой, в Альметьевске в течение полутора лет появится свой инклюзивный театр. «Поэтому альметьевцев познакомят с инклюзивной постановкой. На просмотр приглашен весь юго-восток Татарстана, местные сообщества, реабилитационные центры, общество инвалидов. Хотим привлечь внимание общественности и показать, что люди с ограниченными возможностями могут себя творчески проявить», — отметила собеседница агентства.

Спектакль «Прикасаемые» — первый масштабный проект социального театрального искусства в России. Идея спектакля возникла у известного российского актера и художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова.

«Мы радуемся солнцу и шуму моря и даже не задумываемся над тем, что кому-то это не дано, а когда случайно сталкиваемся с ними, испытываем чувство неловкости и жалости. Это несправедливо. Нет „они“ и „мы“. Есть люди, которые должны научить друг друга смотреть на мир другими глазами», — говорит Евгений.

Постановка была показана более 50 раз, в ней сыграли выдающиеся российские актеры — Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Евгений Цыганов и другие.

Спектакль был номинирован на престижные российские премии, в том числе на российскую театральную премию «Золотая маска». Международная версия спектакля «In Touch/Прикасаемые» была показана в Лондоне на сцене Королевского национального театра, во Франции, Нидерландах, Бельгии.

Спектакль идет с переводом на русский жестовый язык, а также с субтитрами.

Фотографии предоставлены уличным театром Альметьевска «Легкие крылья».