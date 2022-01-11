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Ру Тат
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Культура
11 января 2022  18:10
Эльза Кузнецова

В Альметьевске состоится первая театральная лаборатория для горожан

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В Альметьевске состоится первая театральная лаборатория для горожан «Город, где я», итогом работы которой станет поставленный вместе с жителями Нефтеграда спектакль. Об этом рассказала продюсер проекта Эльвира Галеева во время прямого эфира главы района Тимура Нагуманова в соцсети Instagram.

«Наша задача — создать общее культурное поле, где мы — команда магистранток — в диалоге с жителями будем говорить о городе. Это первый шаг к тому, чтобы в дальнейшем открыть школу социального театра», — рассказала собеседница эфира.

Проект будет длиться неделю, с 21 по 28 января. В последний день работы спектакль будет представлен на площадке Альметьевского драмтеатра. 

По словам продюсера, в проекте могут участвовать все горожане в возрасте от 18 лет, театральный опыт не важен. Эльвира — выпускница Альметьевского государственного нефтяного института, но сейчас она учится в ГИТИСе, после окончания которого мечтает вернуться в родной город.

#альметьевский район
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