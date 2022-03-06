С 14 по 19 марта в Альметьевске состоится музыкальная лаборатория Almet Music Lab. Десять музыкантов и поэтов при участии кураторов и экспертов сочинят и запишут в течение одной недели новые музыкальные песни на татарском языке, используя живые тюркские инструменты из экспозиции выставки музыкальных инструментов центра «Алмет». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Принять участие в проекте может любой музыкант, играющий на щипковых, смычковых, деревянных духовых и перкуссионных инструментах, а также поэты, пишущие на татарском языке. Подать заявку на бесплатное участие можно до 9 марта включительно.

После 9 марта организаторы отберут десять участников очного этапа лаборатории, который состоится с 14 по 19 марта на площадке выставки музыкальных инструментов центра «Алмет». С музыкантами и поэтами будут работать доцент Казанской консерватории, музыковед и этнограф Геннадий Макаров, музыкальный продюсер и эксперт по духовым инструментам Марат Файзуллин, эксперт по тюркским инструментам Алмаз Асхадуллин и перкуссионист Эрик Марковский.

На площадке выставки будет оборудована выездная музыкальная студия, чтобы записать все композиции, созданные в процессе работы лаборатории. В финале очной части в общественном центре «Алмет» пройдет отчетный концерт участников лаборатории, в котором примет участие заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.

По итогам музыкальной лаборатории будет записан альбом со всеми работами участников, который выйдет 1 апреля на всех музыкальных платформах.