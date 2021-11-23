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Общество
23 ноября 2021  13:50

В Альметьевске скончался председатель Совета ветеранов Василий Самойлов

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В Альметьевске скончался председатель Совета ветеранов Василий Самойлов

В Альметьевске на 71-м году умер председатель Совета ветеранов Василий Самойлов, пишет «Знамя труда». 

Прощание с ним состоится 24 ноября в ДК «Нефтьче» в основном зале в 9.00. Похороны начнутся в 11.30. 

Заслуженный работник культуры ТАССР Василий Самойлов родился 3 марта 1951 года в селе Кондратьевка Донецкой области. С 26 июля 2016 года и по настоящее время он занимал должность председателя Совета ветеранов Альметьевского района. 

Причиной смерти стала остановка сердца, прокомментировал ИА «Татар-информ» местный источник.

#альметьевский район
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