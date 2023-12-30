В Альметьевске сказочные герои с инспекторами ДПС поздравляли водителей с Новым годом

Сегодня автоинспекторы в компании сказочных героев останавливали водителей на улице Ленина в Альметьевске. В городе прошла акция «Новый год без ДТП», передает телеканал «ЮВТ».

«Мы планируем останавливать пешеходов, водителей, возможно, мы сможем остановить, пожелаем им нового счастливого года, чтобы их год прошел без ДТП», – озвучила планы Алсу Нигматуллина, старший воспитатель детского сада №1.

В сказочных героев перевоплотились педагоги дошкольных учреждений. Они поздравляли пешеходов и водителей. А сотрудники отдела профилактики безопасности дорожного движения напоминали о правилах дорожного движения.

«Важно соблюдать все правила для водителей, во-первых, правильно перевозить детей в автомобилях, используя детское удерживающее устройство. И раздаем детские рисуночки, в которых дети также призывают соблюдать ПДД», – прокомментировала Лилия Рафигуллина, начальник отдела профилактики территориального управления города Альметьевска ГБУ БДД.

В свою очередь водители с интересом отнеслись к акции и активно отвечали на вопросы. Во время акции пешеходам и водителям вручали светоотражатели, брошюры и детские тематические рисунки.