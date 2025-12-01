news_header_top
СВО 1 декабря 2025 08:41

В Альметьевске семьям участников СВО вручили ордена Мужества и медали Суворова

На расширенной планерке в администрации Альметьевского района глава муниципалитета Гюзель Хабутдинова вручила государственные награды семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Родным были переданы ордена Мужества, медали Суворова, а также медали «Участнику специальной военной операции» и «За храбрость» II степени.

Награды присвоены посмертно по Указу Президента Российской Федерации – за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

«Каждый из этих воинов отдал самое дорогое – свою жизнь – ради мира и безопасности нашей страны. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», – выразила соболезнования родным и близким погибших Гюзель Хабутдинова.

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

