В Альметьевске семьям участников СВО вручили ордена Мужества и медали Суворова
На расширенной планерке в администрации Альметьевского района глава муниципалитета Гюзель Хабутдинова вручила государственные награды семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Родным были переданы ордена Мужества, медали Суворова, а также медали «Участнику специальной военной операции» и «За храбрость» II степени.
Награды присвоены посмертно по Указу Президента Российской Федерации – за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
«Каждый из этих воинов отдал самое дорогое – свою жизнь – ради мира и безопасности нашей страны. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», – выразила соболезнования родным и близким погибших Гюзель Хабутдинова.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.