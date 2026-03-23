В Альметьевске семьям участников СВО вручили государственные награды

В Альметьевске с участием актива города и района прошла торжественная церемония вручения государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции (СВО).

Перед началом церемонии глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова и участники встречи почтили память павших героев минутой молчания.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, погибшие военнослужащие были посмертно награждены орденами Мужества, медалями Суворова и медалью «Участнику специальной военной операции».

Награды семьям героев вручила Гюзель Хабутдинова, выразив соболезнования родным и близким и подчеркнув, что подвиг бойцов навсегда останется в истории района и страны как пример патриотизма и верности присяге.