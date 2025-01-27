В Альметьевске семья с детьми отравилась угарным газом

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в квартире дома №4 на улице Гафиатуллина в Альметьевске. Двое детей госпитализированы в сопровождении мамы в детское отделение ЦРБ, папа от госпитализации отказался. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГЖИ РТ.

Инцидент произошел в ночь на 24 января. Аварийная служба выяснила, что в квартире установлены газовая плита и водонагревательная колонка. Обследование показало отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционных каналах при закрытых окнах.

Причина отравления угарным газом пока неизвестна: возможно, ЧП произошло из-за неочищенного дымохода или герметичных пластиковых окон. Информация о проведении технического обслуживания в доме отсутствует. Квартира пока отключена от газа. Жилищная инспекция выясняет обстоятельства происшествия.