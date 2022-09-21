В Альметьевске стартовал цикл необычных интерактивных концертов для молодежи

На базе Дворца культуры «Нефтьче» в Альметьевске стартовал цикл интерактивных просветительских концертов Edutainment-программы «PROMузыку» для школьников и молодежи. Она предполагает создание условий для личностного развития детей школьного возраста и молодежи, их музыкального просвещения.

Для участников проекта проводят интерактивные концерты-лектории с мультимедийным сопровождением, причем первый концерт цикла был ориентирован на школьников.

«Профессиональный квартет представил сочинения ярких представителей больших направлений в музыке, таких как барокко, классицизм и романтизм. Посредством музыки случилось своеобразное путешествие во времени и пространстве, которое сопровождалось интерактивом. Завершилась программа викториной, в которой дети активно участвовали, закрепляя полученные во время концерта знания», – рассказал директор ДК «Нефтьче» и куратор проекта Рамиль Садриев.

Следующей целью популяризаторов культуры и искусства станут альметьевские студенты. «31 октября прозвучат лучшие образцы татарской, русской и европейской музыки. Но для студентов мы нашли другой подход. Концерт пройдет в формате ремиксов. То есть мы предложим им классическую музыку, но в той форме, которой студенты привыкли слушать современные сочинения», – отметил Садриев.

Всего же за время проекта состоится пять концертов – по одному раз в месяц. В течение года юные слушатели познакомятся с образцами русской и зарубежной музыкальной классики, узнают интересные факты об исполняемых произведениях и их авторах, получат представление о музыкальных стилях и эпохах, познакомятся с современниками композиторов в других видах искусства.