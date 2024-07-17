В Альметьевске родился мальчик-богатырь весом почти 6 килограммов

В роддоме Альметьевска появился на свет мальчик-богатырь весом почти шесть килограммов. Это уже четвертый ребенок в семье, сообщает пресс-служба Альметьевской детской городской больницы с ПЦ.

Малыш оказался настоящим богатырем – его вес при рождении составил 5 килограммов 720 граммов, а рост – 60 сантиметров. Роды прошли естественным путем, без каких-либо осложнений. Многодетная мама и малыш чувствуют себя хорошо, отметили в медучреждении.