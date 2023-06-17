В Альметьевске реконструируют родник у стадиона «Алнас»

В Альметьевске завершается благоустройство родника у стадиона «Алнас», которое проходит в рамках лаборатории «Природа в городе / Город в природе» паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Об этом «Татар-информу» сообщили в оргкомитете проекта.

Работы по благоустройству родника команда проекта начала с береговой линии, создав там новое покрытие. С одной стороны берег засыпали галькой, а с другой — выложили натуральным чупаевским камнем (редкая и исторически значимая разновидность местной горной породы с высоким содержанием кальцинита, добываемой в селе Чупаево), на котором можно посидеть.

Отремонтировали ведущую к роднику лестницу и пандус, высадили растения, в том числе ромашки. Использование именно этого цветка имеет определенный смысл. Ромашка — символ Ромашкинского нефтяного месторождения, одного из крупнейших месторождений в мире, и одновременно напоминание о природном ландшафте, который стал свидетелем открытия этого месторождения.

В этом месяце скульптор Павел Игнатьев завершит установку чупаевского камня и финализирует работы над родником.

Лаборатория «Природа в городе / Город в природе» стартовала в 2020 году под руководством архитектора Олены Гранкиной и инженера садово-паркового искусства Игоря Сафиуллина. В ней участвовали жители Альметьевска, Казани и Набережных Челнов с профильным образованием и опытом практики в городском и ландшафтном дизайне.

Итогом лаборатории стала презентация шести концепций, из которых для реализации была выбрана концепция реконструкции родника Любови Бегуновой и Эвелины Канафиной. Она была доработана с учетом технического обследования и новых данных, полученных после демонтажа старой крыши и стен. В рамках работ над родником удалось реализовать главную идею концепции: родник должен стать местом отдыха для всей семьи, местом для игры детей с водой и природными материалами.

«У нас прекрасная цель — обеспечить жителей города питьевой водой из природного подземного источника, обустроить место отдыха у родника и, главное, сохранить его для настоящего и будущих поколений!» — поделилась соавтор концепции, участник лаборатории «Природа в городе/Город в природе» Любовь Бегунова.