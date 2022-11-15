В Альметьевске реконструируют родник с естественной системой очищения воды

В Альметьевске в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» начата реконструкция родника у стадиона «Алнас», которая продлится до весны 2023 года. Об этом «Татар-информу» сообщили представители программы.

На роднике появится арт-объект, выполненный жителями Альметьевска вместе с петербургским скульптором Пашей Игнатьевым, а также зона, декорированная чупаевским камнем, исторически значимой для местных горной породой с высоким содержанием кальцинита, добываемой в селе Чупаево.

На сегодня проведен разбор объекта и проведена экспертиза воды, исследования продолжатся в зимний период. Основные работы планируется провести весной, пока же источник законсервировали.

По словам архитектора Марии Гусевой, при разборе родника они обнаружили емкость в виде металлического кольца, в которую засыпались камни, куски труб, арматура и другой мусор. Засыпка этой емкости была необходима, чтобы повысить уровень воды до трубы, из которой люди берут воду. Но родниковая вода таким образом загрязнялась, так как проходила через ржавчину и грязь.

Разработчики планируют сделать в роднике естественную систему очищения воды, более экологичную, с применением природных материалов.

Куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Полина Еж: «Мы трансформируем это место в привлекательную зону не только с практической, но и с эстетической пользой для всех, кто пользуется этим родником постоянно и для кого он остается важной частью быта».

На территории Альметьевского района РТ сегодня насчитывается более 600 родников.