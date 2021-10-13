В Альметьевске развернуты мобильные пункты для вакцинации трудовых коллективов

В Альметьевске созданы выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов, так как в Татарстане многие учреждения и организации согласно Постановлению об обязательной вакцинации до декабря должны привить до 80% сотрудников. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава района муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Если вы работаете в учреждении, которое, согласно решению, должно обязательно вакцинировать своих сотрудников — доведя процент вакцинированных более чем до 80%, тогда мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к своему руководству, чтобы оно обратилось в Управление здравоохранения либо в поликлиники и конкретно записалось, когда к вам на предприятие, на производство, приедет выездная бригада», — объяснил градоначальник.

Данное решение было принято для того, чтобы минимизировать ожидание в очередях.

«Выездная бригада будет приезжать к вам непосредственно на рабочие места. Они это смогут сделать максимально оперативно и с минимальным ожиданием в очереди», — отметил Нагуманов.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах Ирина Хайрулина во время прямого эфира отметила, что на сегодняшний день ситуация по Covid-19 в Альметьевском районе и в целом в Татарстане развивается как неблагополучная.

С сентября наблюдается ежедневный прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 77%, внебольничной пневмонией — на 51% и сезонные респираторные заболевания увеличились более чем в два раза.