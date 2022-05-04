В Альметьевске разбили «Сад памяти», высадив 9 тыс. саженцев

Альметьевский район Татарстана присоединился к международной акции «Сад памяти». На лесном участке в 2 гектара более 200 добровольцев высадили порядка 9 тыс. саженцев сосны.

«В рамках празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной прошла международная акция „Сад памяти“ на территории лесного фонда Альметьевского муниципального района. В закладке сада приняли участие жители города, молодые работники предприятий, экоактивисты и студенты», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Помимо этого, 3 мая в рамках санитарно-экологического двухмесячника и акции «Эковесна-2022» коллектив Департамента экологии организовал субботник в дубовой роще. Представители учреждения собрали и вывезли 70 мешков бытового мусора.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в России 18 марта и продлится до 22 июня. Она организована в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Экология». Цель акции — посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших во время Великой Отечественной войны.