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Ру Тат
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24 августа 2021  12:51
Полина Шевчук

В Альметьевске рабочий погиб, сорвавшись с крыши школьного футбольного манежа

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В Альметьевске рабочий погиб, сорвавшись с крыши школьного футбольного манежа

Инцидент произошел сегодня утром на стройплощадке крытого футбольного манежа в Альметьевске. По данным старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ, 35-летний рабочий вместе с напарником занимались монтажом перекрытий манежа. В какой-то момент мужчина стал падать. Напарник подхватил его за руки и попытался удержать, но у него не вышло. Рабочий сорвался с высоты 9 метров на бетонный пол.

Описание

Фото: © СУ СК России по РТ

Пострадавшего доставили в больницу, где он спустя несколько часов скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». 
 

#погиб рабочий #следком рт
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