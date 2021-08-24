В Альметьевске рабочий погиб, сорвавшись с крыши школьного футбольного манежа

Инцидент произошел сегодня утром на стройплощадке крытого футбольного манежа в Альметьевске. По данным старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ, 35-летний рабочий вместе с напарником занимались монтажом перекрытий манежа. В какой-то момент мужчина стал падать. Напарник подхватил его за руки и попытался удержать, но у него не вышло. Рабочий сорвался с высоты 9 метров на бетонный пол.

Описание Фото: © СУ СК России по РТ

Пострадавшего доставили в больницу, где он спустя несколько часов скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

