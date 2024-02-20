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В Альметьевске рабочего насмерть придавило металлическими трубами
Сегодня утром в Альметьевске произошла трагедия со смертельным исходом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Во время выгрузки металлических труб упала автомобильная стрела на 46-летнего слесаря механосборочных работ ООО «Новые технологии». Он скончался на месте от полученных травм.
Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов.
Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии и при наличии оснований примет меры реагирования.
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