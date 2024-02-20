В Альметьевске рабочего насмерть придавило металлическими трубами

Сегодня утром в Альметьевске произошла трагедия со смертельным исходом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Во время выгрузки металлических труб упала автомобильная стрела на 46-летнего слесаря механосборочных работ ООО «Новые технологии». Он скончался на месте от полученных травм.

Фото: © Прокуратура РТ

Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов.

Фото: © Прокуратура РТ

Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии и при наличии оснований примет меры реагирования.