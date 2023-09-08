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В Альметьевске пятилетний ребенок едва не выпал из окна четвертого этажа, пока звал маму
Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Заслонова в Альметьевске маленький ребенок высовывается в окно на четвертом этаже и громко кричит.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место прибыли спасатели которые обнаружили пятилетнего ребенка, который стучал в стекло и кричал: «Мама, забери меня!». Родителей ребенка в квартире не было.
Спасатели с помощью штурмовой лестницы проникли в квартиру, где находился ребенок. Убедившись, что с малышом все в порядке, они связались с матерью ребёнка и дождались ее возвращения.
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