В Альметьевске пятилетний ребенок едва не выпал из окна четвертого этажа, пока звал маму

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Заслонова в Альметьевске маленький ребенок высовывается в окно на четвертом этаже и громко кричит.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место прибыли спасатели которые обнаружили пятилетнего ребенка, который стучал в стекло и кричал: «Мама, забери меня!». Родителей ребенка в квартире не было.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели с помощью штурмовой лестницы проникли в квартиру, где находился ребенок. Убедившись, что с малышом все в порядке, они связались с матерью ребёнка и дождались ее возвращения.