В Альметьевске пьяный мужик едва не зарезал приятеля, ударив его ножом в руку и шею

В ночь на 25 мая 2024 года в одной из квартир дома на улице Фахретдина в Альметьевске произошло преступление на бытовой почве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Хозяин квартиры распивал спиртные напитки со своим 49-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, переросшая в конфликт. Находясь в состоянии опьянения, обвиняемый нанес приятелю удары ножом в шею и руку.

Пострадавший смог выбежать из квартиры во двор, где соседи оказали ему первую помощь и вызвали бригаду скорой. С полученными колото-резаными ранениями мужчина был госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.