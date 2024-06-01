Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевске пьяный мужик едва не зарезал приятеля, ударив его ножом в руку и шею
В ночь на 25 мая 2024 года в одной из квартир дома на улице Фахретдина в Альметьевске произошло преступление на бытовой почве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Хозяин квартиры распивал спиртные напитки со своим 49-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, переросшая в конфликт. Находясь в состоянии опьянения, обвиняемый нанес приятелю удары ножом в шею и руку.
Пострадавший смог выбежать из квартиры во двор, где соседи оказали ему первую помощь и вызвали бригаду скорой. С полученными колото-резаными ранениями мужчина был госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников