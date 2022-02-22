В Альметьевске пункт вакцинации от Covid будет работать 23 февраля

В Альметьевске вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно будет и в праздники — 23 февраля. Сделать прививку можно будет в поликлинике № 1 с 08.00 до 13.00 в кабинете № 105. В прямом эфире в Instagram мэр Альметьевска Тимур Нагуманов напомнил, что «омикрон-штамм» пока не теряет свою актуальность и призвал жителей поставить прививку.

«Многие уже переболели, но в ковидные госпиталя продолжают поступать пациенты. В основном, это люди старшего поколения, причем невакцинированные», — отметил глава района.

На сегодня в районе провакцинировано свыше 135 тыс. человек, сейчас идет кампания по ревакцинации.

«Если у вас прошло полгода, то необходимо пройти ревакцинацию. Это важно и нужно для защиты своего здоровья», — сказал градоначальник.

Также Тимур Нагуманов напомнил, что с 21 февраля в Республике Татарстан перестала действовать система QR-кодов в общественных местах и транспорте.

«Послабления распространяются также на объекты розничной торговли, общепита, сняты ограничения на ночную торговлю, оказание услуг бань и саун, загрузки гостиниц. Однако сохраняются требования по ношению масок в общественных местах и в транспорте; соблюдение социальной дистанции; самоизоляция граждан в возрасте 60+, если они не вакцинированы и не переболели в последние шесть месяцев», — отметил глава района.