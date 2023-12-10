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В Альметьевске проходит турнир по хоккею с шайбой памяти участников СВО
Сегодня в альметьевском дворце спорта «Юбилейный» проходит турнир по хоккею с шайбой памяти участников СВО. Мероприятие проводят в рамках празднования Дня Героев Отечества. В турнире принимают участие команды подростковых клубов Альметьевска. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.
«Очень жаркий финал. При мне уже забросили две шайбы, счет 6:6», – отметил градоначальник.
Он также подчеркнул, что в городе проходит целый цикл мероприятий в честь Дня Героев Отечества.
«Это маленькая часть, которую мы можем сделать для того, чтобы поддержать наших бойцов», – отметил Нагуманов.
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