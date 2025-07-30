В Альметьевске проходит II кинофестиваль «КАРАКУЗ ФИЛЬМ»

Фото предоставил Благотворительный фонд «Татнефть»

В Альметьевске проходит второй кинофестиваль зрительских симпатий «КАРАКУЗ ФИЛЬМ» с 28 июля по 3 августа. Главная особенность фестиваля — отсутствие профессионального жюри. Решающее слово остается за зрителем: именно он определяет лучшие фильмы.

В рамках фестивальной недели запланированы показы более 40 фильмов из 12 стран. В программу вошли как полнометражные, так и короткометражные картины, а также специальный блок «КАРАКУЗ ФИЛЬМ – детям». Особое внимание организаторы уделяют премьерам. Альметьевская публика первой увидит сразу три новых фильма:

«Ближе к солнцу» — документальная короткометражка Владислава Ли о жизни в Узбекистане;

«Иван Семенов. Первый поцелуй» — семейная комедия о взрослении и дружбе. Фильм представит продюсер и актер Антон Богданов, встреча с которым состоится 2 августа;

«Чингис-хан» — исторический нейромикс и первый в мире полнометражный фильм, созданный с помощью искусственного интеллекта. Он переносит зрителя в XIII век и отличается высокой точностью в передаче батальных сцен и образов. Показ запланирован на 1 августа.

Фото: предоставил Благотворительный фонд «Татнефть»

Программный директор фестиваля и генеральный директор Cinemaplex Наталья Фазлыева отметила значимость премьерного контента: «Наш фестиваль молодой. Я верю в перспективу его развития. Мы гордимся всеми фильмами, особенно — премьерами. Маленькому фестивалю заполучить премьеры сложно, и это наша особая гордость», — сказала она.

Фестиваль сопровождается насыщенной образовательной программой: мастер-классы, лекции и творческие встречи. 1 августа в рамках делового блока состоится брифинг, посвященный развитию регионального кинопроизводства. В нем примут участие эксперты из Москвы, Казани и Уфы.

Фото: предоставил Благотворительный фонд «Татнефть»

«Особенность кинофестиваля — это большая образовательная программа. Альметьевск удален от киноцентров, и это шанс для местного кино. Возможность живого общения с создателями фильмов бесценна — это помогает раскрыть идею и показать ее с другой стороны», — считает Александр Савинич, директор АНО ДПО «Академия цифрового творчества».

Директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова подчеркнула важность формата, где голос зрителя определяет победителей: «Это синтез традиций и современных форм. Очень важно, что здесь решает не жюри, а зритель. Все фильмы — про нас, про культуру, про ценности, семью, поиск себя. Каждый находит что-то свое. Нам важно развивать культуру и искусство», — отметила она.

Фото: предоставил Благотворительный фонд «Татнефть»

Организаторами фестиваля выступают Академия цифрового творчества, Диджитал Академия Альметьевск и благотворительный фонд «Татнефть». Все мероприятия бесплатны и доступны для всех желающих по предварительной регистрации.