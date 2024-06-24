В Альметьевске проверят «проблемные места» и убежища после обстрела Севастополя

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов выразил соболезнования пострадавшим и погибшим в трагедии, которая произошла накануне в Севастополе. Слова скорби и поддержки тем, кто оказался в этот момент на городском пляже, он высказал на еженедельном утреннем совещании, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Вчера ужасная трагедия случилась на пляже Севастополя. Бесчеловечная атака. Я не знаю, как это можно назвать, если пляж атакуют дальнобойными ракетами. Это просто уму не постижимо! Тем более там отдыхают дети и, к сожалению, есть погибшие среди них», – прокомментировал градоначальник.

В связи с этими трагическими событиями Нагуманов поручил городским службам, отвечающим за безопасность, оперативно выехать на проблемные места для их инспектирования. В частности, речь шла о готовности убежищ к подобным чрезвычайным ситуациям. В случае необходимости мэр поручил незамедлительно принять необходимые меры для устранения нарушений.

Он также напомнил, что в 2024 году на капитальный ремонт коммунальных сетей жилых многоквартирных домов из бюджета района выделили 17 млн рублей. В ближайшее время власти планируют разработать план действий по этим МКД, в том числе и по обновлению убежищ.

«Аварийные ситуации возникают постоянно, и многие из них будут решены только после реконструкции. Однако до завершения реконструкции мы должны тщательно следить за состоянием объектов, включая подвалы. Необходимо реагировать более оперативно, чем это происходит сейчас», – заключил Тимур Нагуманов.