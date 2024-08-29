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В Альметьевске провели закрытый показ фильма в честь Дня российского кино
В Альметьевске в краеведческом музее организовали закрытый показ фильма, который был приурочен ко Дню российского кино. Зрители посмотрели советскую картину Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», пишет «Татарстан-24».
Как позже отметила одна из зрительниц, староста духовно-оздоровительного фитнес-клуба «Славянка» Райхана Фарукшина, советская классика стала отличным решением для этого вечера. По ее словам, такие показы помогают сохранить семейные ценности и традиции.
Директор музея Айдар Газизулин, в свою очередь, сказал, что такие мероприятия приводят в культурные учреждения молодых людей и знакомят детей с культурой, историей и обычаями прошлого через классику кино. Он также назвал закрытые киносеансы среди экспонатов отличным способом повысить привлекательность музея в глазах горожан.
Всего фильм на закрытом показе посмотрели около 30 человек.
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