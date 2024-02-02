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В Альметьевске провели вечер памяти писателя-фронтовика Рафаила Тухватуллина
В Альметьевском татарском драматическом театре состоялся вечер воспоминаний, посвященный вековому юбилею одного из крупнейших писателей юго-востока Татарстана — Рафаила Тухватуллина. Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном отделе театра.
Фронтовик профессионально занимался литературной деятельностью в позднесоветские годы. Его произведения посвящены повседневности деревни военного и послевоенного времени, они раскрывают проблемы колхозной жизни. Рассказы писателя были переведены на языки народов СССР и ближнего зарубежья.
Тухватуллин прошел Великую Отечественную войну, получил ранения и вернулся инвалидом. Но он не растерял душевной тонкости, изложение событий в его рассказах отличается изяществом. Литературоведы отмечают значительный вклад Рафаила Тухватуллина в развитие татароязычной прозы.
Альметьевский театр в честь векового юбилея писателя подготовил театрализованную программу «Невысказанные слова».
В первой части на сцене театра ожили герои произведений прозаика, во второй состоялось чествование лауреатов премии Рафаила Тухватуллина прошлых лет и были названы новые имена.
Награда учреждена в 1994 году и присуждается за достижения в области литературы, журналистики и публицистики, искусства, общественной и просветительской деятельности. За тридцать лет существования премии более 120 человек стали ее обладателями. Премию имени Тухватуллина за 2022 год присудили журналистке Эльвире Харрасовой, педагогу Гулие Замалиевой и заместителю директора лицея №2 Лилии Мирвалиевой, а также руководительнице ансамбля «Яшьлек» Фариде Нуриевой.
За 2023 год премию вручили артистке театра Резеде Хаертдиновой (драматургия), руководителю ансамбля «Карлыгач» Рамису Аксенову (искусство), директору районного Дома культуры Наталье Беляевой (общественно-просветительская деятельность), журналистке ТК «Луч» Светлане Антоновой-Мишаниной, а также представителю детской библиотеки имени Рафаила Тухватуллина.
Фото: информационный центр Альметьевского драмтеатра.
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