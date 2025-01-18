В Альметьевске провели читательскую конференцию по книге Ризаитдина Фахретдина «Насихат»

Фото: пресс-центр «Татнефти»

Семнадцатого января, в день рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Ризаитдина Фахретдина, в Альметьевске провели читательскую конференцию по его книге «Насихат» («Назидание»). Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей РТ.

Участниками встречи стали учащиеся лицеев и гимназий, работники учреждений образования, культуры, представители Союза женщин Альметьевска, общественных организаций «Туган як» и «Ак калфак». Председатель Альметьевского отделения Союза писателей Татарстана Равиль Сабыр в своем выступлении рассказал о роли писателя в судьбе нации.

Мероприятие стали третьим в рамках культурно-просветительского проекта «Риза казый мирасы» («Наследие Ризы кадия»), который реализует Благотворительный фонд «Татнефть». Организаторы планируют провести в этом году еще восемь мероприятий из этой серии.

Конференцию, организованную в соборной мечети Альметьевска в память о всемирно известном просветителе, религиозном деятеле и муфтии, педагоге и историке, литераторе и журналисте Ризаитдине Фахретдине, провела директор его музея, кандидат филологических наук Диляра Гимранова.

На форуме также выступили заместитель генерального директора компании «Татнефть» по социальному развитию Ренат Мамин, руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков, имам-мухтасиб Альметьевска, директор медресе имени Р. Фахреддина Исмагил хазрат Сингатуллин, старший научный сотрудник Центра исламоведения Академии наук Татарстана, доктор исторических наук Ильдус Загидуллин, старший научный сотрудник отдела методической работы Института развития образования РТ, кандидат педагогических наук Мингаян Музафарова.

Риза Фахретдин оставил после себя богатое наследие, написав 148 книг, некоторые из них до революции переиздавались 12–15 раз. Книга «Насихат» впервые увидела свет в Оренбурге в 1903 году. Быстро завоевав популярность, она печаталась многотысячными тиражами в типографиях Казани, Уфы и того же Оренбурга. В советское время книги ученого были «забыты».

В 2021 году программа «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть» издает на татарском и русском языках книгу «Насихат. Назидание». Она состоит из трех частей: «Для детей», «Только для девочек», «Для взрослых и великих».

«Посейте семена добра, пожнете урожай счастья. Будьте спутником людей прекрасного нрава, они поднимут в моменты падения и помогут во время притеснений», — сказано в тексте.

Акцентируя внимание на воспитании детей, обучении, сохранении семейных ценностей, Риза Фахреддин отмечает, что этот сборник наставлений должен стать настольной книгой каждой семьи. Основы народной педагогики, собранные по крупицам из жизненного опыта, постоянно и сегодня используются в учебно-воспитательной работе среди широкой общественности, отметили в Союзе писателей РТ.

Некоторые из назиданий, содержащихся в книге, прозвучали на конференции. Перед участниками их прочитали учащиеся альметьевской гимназии имени Ризы Фахретдина. После форума для гостей организовали экскурсию по мечети.

Фото: пресс-центр «Татнефти».