В Альметьевске простились с председателем Совета ветеранов Василием Самойловым, который скончался накануне в возрасте 70 лет. Самойлов обрел последние пристанище на кладбище № 7, справа на въезде от часовни.

Провожали в последний путь заслуженного работника культуры ТАССР министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, коллеги, друзья, родные. Главы районов, соратники и обычные жители также делились воспоминания и выражали соболезнования в социальных сетях.

Глава района Тимур Нагуманов ранее в своем Instagram рассказал, что смерть Василия Самойлова стала для всех неожиданной. По его словам, для многих в республике он был мощной фигурой.

«Упал без сознания, находясь на рабочем месте. Мы с ним виделись буквально на днях. Очень мило пообщались. Под его руководством Совет ветеранов у нас в последнее время был лидером не только в Татарстане, но и в России. И действительно был законодателем мод и таким настоящим активистом, лидером, среди всех ветеранских организаций. Этот человек умел добиваться результатов абсолютно во всем и до последнего был рядом с нами, помогал, делал все, что Альметьевский район развивался и процветал. Нам его будет невероятно не хватать», — подчеркнул Нагуманов.

Свои соболезнования выразил и глава Елабужского района Рустем Нуриев. «Ушел из жизни Председатель совета ветеранов Альметьевского района Василий Иванович Самойлов. Разделяю горечь утраты с родными и близкими. Вместе с Василием Ивановичем мы работали более 10 лет», — написал он в своем Instagram.