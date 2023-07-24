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Руc Тат
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Происшествия 24 июля 2023 09:32

В Альметьевске простились с погибшим пилотом Тимуром Хисматуллиным

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В Альметьевске простились с погибшим пилотом Тимуром Хисматуллиным

В минувшую субботу в Альметьевске простились с пилотом упавшего в Азовское море самолета Тимуром Хисматуллиным. Информация об этом появилась на странице в социальной сети альметьевской школы №17, где учился летчик.

В молодежном центре Альметьевска состоялась церемония прощания с 27-летним командиром штурмовой эскадрильи Вооруженных сил России Тимуром Хисматуллиным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парень погиб 17 июля при проведении тренировочного полета в Краснодарском крае. Его самолет потерпел крушение недалеко от берега в акватории Азовского моря.

Указом Президента страны Владимира Путина за отвагу и самоотверженность Тимур Хисматуллин посмертно награжден Орденом Мужества.

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