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В Альметьевске простились с погибшим пилотом Тимуром Хисматуллиным
В минувшую субботу в Альметьевске простились с пилотом упавшего в Азовское море самолета Тимуром Хисматуллиным. Информация об этом появилась на странице в социальной сети альметьевской школы №17, где учился летчик.
В молодежном центре Альметьевска состоялась церемония прощания с 27-летним командиром штурмовой эскадрильи Вооруженных сил России Тимуром Хисматуллиным.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что парень погиб 17 июля при проведении тренировочного полета в Краснодарском крае. Его самолет потерпел крушение недалеко от берега в акватории Азовского моря.
Указом Президента страны Владимира Путина за отвагу и самоотверженность Тимур Хисматуллин посмертно награжден Орденом Мужества.
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