В Альметьевске прошла бизнес-конференция «Площадка для нетворкинга и партнёрства»

В молодёжном центре «Фабрика креативных процессов» 8 апреля состоялась деловая встреча, объединившая предпринимателей, представителей муниципальной власти, деловых объединений и Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Участники обсудили перспективы развития Альметьевской агломерации, обменялись актуальными вопросами и наладили новые деловые контакты, сообщает ЮВТ-24.

Встреча стартовала с анализа сильных сторон каждого муниципалитета, входящего в агломерацию. Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова подчеркнула, что территория сегодня активно прогрессирует как в научной, так и в культурной сферах.

«Когда мы говорим о креативном направлении, о том, что придет креативный бизнес на территорию Юго-Востока, в частности агломерацию Альметьевска, – база есть. Не нужно расталкивать локтями и искать себе какие-то возможности, здесь рады этим бизнесам. И то, что это будет здесь развиваться, создает фундамент для того, чтобы всё это было», – отметила Гюзель Хабутдинова.

Центральная идея диалога – определить уникальные преимущества каждой территории и найти способы для взаимовыгодного сотрудничества.

«Если мы объединимся именно в том понимании, где у каждого из нас есть уникальная ценность, конкурентное преимущество, которое сложилось либо исторически, либо географически, мы увидим эти ниши, абсолютно с вами точно понимаем агломерации в разрезе каждого региона, какую нишу должен занять тот или иной регион», – заявил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Альметьевская агломерация объединяет 6 муниципальных районов с населением около полумиллиона человек. Это одна из трех агломераций республики. Главная задача встречи – наладить взаимодействие между чиновниками и деловым сообществом для повышения экономических и промышленных показателей. Традиционно основой развития остается нефтяная сфера, однако сегодня власти всё активнее делают ставку на культурные и туристические проекты, а также ставят задачи по развитию аэропорта, крупных местных водоемов и исторических локаций.

В мероприятии приняли участие главы городов юго-востока, представители деловых кругов, предприниматели малого, среднего и крупного бизнеса, а также Торгово-промышленная палата Татарстана. Обсуждение прошло в формате открытого диалога. Участники получили массу полезной информации – от новых фактов о городах агломерации до перспективных партнерских связей.

«Представить Татарстан как человека, у которого есть руки, ноги, сердце. И вот все районы как бы обеспечивают жизнедеятельность полностью нашего Татарстана, то есть как человеческий организм. Если так представить, то это, конечно, очень здорово, когда есть взаимодействие и взаимоподдержка, взаимопомощь районов между собой. Это очень здорово», – пояснила Ольга Салихова, сотрудник «ТацспецТранспорт» и главный редактор газеты «Транспортные вести».

Она также отметила, что кооперация городов агломерации дает множество плюсов для бизнеса.

«У нас очень много современной иностранной техники. И, естественно, логистика сегодня достаточно затруднена запасными частями, и поэтому сегодня мы переходим на импортозамещение. Мы сейчас берем лучшие наработки вообще по всему миру иностранной техники и внедряем их в свою технику», – поделилась Ольга Салихова.

Еще одна активная участница деловой встречи – Оксана Камалеева, которая уже три года занимается установкой мягких окон и колесит по всему юго-востоку.

«Я узнала сейчас очень много таких тонкостей каждого района, по которому мы ездим. И это уже позволяет более персонально взглянуть на наших клиентов из каждого района. В процессе и после завершения конференции будут решаться вопросы коллаборации и каких-то объединений для того, чтобы каждый из нас получил в синергии в этих объединениях больше возможностей помогать нашим клиентам», – рассказала предприниматель.

Помимо выступлений глав и предпринимателей перед участниками выступили эксперты по маркетингу и брендингу, а партнеры встречи представили собственные бизнес-презентации.