В Альметьевске прошел XI Традиционный джаз-фестиваль

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В минувшую субботу в альметьевском ДК «Нефтьче» состоялся XI Традиционный джаз-фестиваль, пишет газета «Нефтяные вести». Вечер был посвящен вечному очарованию джаза, неподвластному времени. Организатором мероприятия выступила «Татнефть».

На фестивале обновленный состав Большого Джаз-оркестра под руководством Олега Якимочева впервые предстал перед публикой.

«Сегодняшний выход на сцену имеет особое значение для нас, — признался Якимочев. — Мы долго трудились над подготовкой, и теперь готовы представить обновленный состав. Собрать такой мощный оркестр непросто. В нашей команде 19 талантливых исполнителей. Уверен, наш коллектив станет настоящей жемчужиной Альметьевска».

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В исполнении оркестра прозвучали джазовые стандарты, знакомые каждому любителю жанра: «A-Tisket, A-Tasket», которую когда-то сделала хитом Элла Фицджеральд, «Let’s Fall in Love» в исполнении нового солиста Тагира Маннапова. Слушатели получили истинное удовольствие от «Georgia on My Mind» в исполнении бессменной солистки коллектива — участницы телепроекта «Голос» Светланы Малюткиной. Завершающим аккордом стал дуэт двух вокалистов с культовым треком «Hit the Road Jack».

«Наш оркестр приобрел совершенно иное звучание — более насыщенное, мощное и многогранное, — рассказала С. Малюткина. — Именно такие события, как джазовый фестиваль в марте, выступления на фестивале KARAKUZ и в проекте «Tatneft Music Art», поддерживают нашу творческую деятельность, мы продолжаем радовать слушателей хорошей музыкой».

Вторую часть вечера украсили московские гости — легендарная группа «Квартал» с Татьяной Литвиненко, впервые посетившие Альметьевск.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Мы рады быть здесь, среди людей, которые любят джаз, понимают его и чувствуют, — сказала Литвиненко. — Спасибо вам за эту теплую встречу, за энергию! Мы хотим подарить свою музыку и любовь».

Музыкант группы Александр Дитковский подчеркнул: «Для нас «Квартал» — это больше, чем название. Это пространство, где собираются все, кто влюблен в джаз. Сегодня мы приглашаем вас погрузиться в мир «Квартала» вместе с нами».

Коллектив исполнил свои знаменитые хиты: «Парамарибо», «Остров белых птиц», «Таити», «Амстердам».