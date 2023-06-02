В Альметьевске прошел конкурс близнецов

фото Катерины Машенцевой

В городском парке Альметьевска прошел конкурс близнецов, участие в котором приняли 30 пар близняшек и двойняшек. Ребята продемонстрировали жюри и гостям мероприятия свои таланты, подготовив творческие визитки.

Возраст самых младших участников – Гульназ и Айназ Тухватуллиных – всего 10 месяцев. Они родились в семье, где на тот момент уже было двое сыновей. Отец большой семьи говорит, что растить детей – непростой труд, но и большое счастье. А в помощниках у пары – двое сыновей, которые активно участвуют в воспитании сестренок.

По условиям конкурса, ребятам нужно было подготовить творческую визитку. Чем только не удивляли участники: пели, танцевали, читали стихи и даже показывали приемы каратэ.

«Нам весело все двойне. Домашку вместе делаем, одна – один номер, другая – другой. Она ходит на пианино, а я на флейту. Мама хочет, чтобы мы играли дуэтом», – говорят близняшки Валерия и Виктория Луконины.

Конкурс близнецов проводится в городе уже седьмой год подряд. По словам организаторов, есть семьи участники, которые принимают в нем участие по несколько раз.

Завершился конкурс вручением подарков, дипломов участникам, и традиционной общей фотографией на память.

Материал подготовлен при участии Катерины Машенцевой