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В Альметьевске прошел конкурс близнецов
В городском парке Альметьевска прошел конкурс близнецов, участие в котором приняли 30 пар близняшек и двойняшек. Ребята продемонстрировали жюри и гостям мероприятия свои таланты, подготовив творческие визитки.
Возраст самых младших участников – Гульназ и Айназ Тухватуллиных – всего 10 месяцев. Они родились в семье, где на тот момент уже было двое сыновей. Отец большой семьи говорит, что растить детей – непростой труд, но и большое счастье. А в помощниках у пары – двое сыновей, которые активно участвуют в воспитании сестренок.
По условиям конкурса, ребятам нужно было подготовить творческую визитку. Чем только не удивляли участники: пели, танцевали, читали стихи и даже показывали приемы каратэ.
«Нам весело все двойне. Домашку вместе делаем, одна – один номер, другая – другой. Она ходит на пианино, а я на флейту. Мама хочет, чтобы мы играли дуэтом», – говорят близняшки Валерия и Виктория Луконины.
Конкурс близнецов проводится в городе уже седьмой год подряд. По словам организаторов, есть семьи участники, которые принимают в нем участие по несколько раз.
Завершился конкурс вручением подарков, дипломов участникам, и традиционной общей фотографией на память.
Материал подготовлен при участии Катерины Машенцевой
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