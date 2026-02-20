В Альметьевске прошел концерт матерей и жен военнослужащих ко Дню защитника Отечества

В районном доме культуры «Иске Элмет» в Альметьевске прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На сцену вышли матери и жены военнослужащих, в зале присутствовали ветераны СВО и действующие бойцы.

Концерт «В жизни есть место мужеству и подвигу» был запланирован еще в декабре 2025 года. Репетиции заняли около двух недель. Несмотря на короткий срок подготовки, исполнители представили вокальные и поэтические номера, которые зрители встретили аплодисментами.

Особое внимание зрителей привлекла песня «Материнская молитва», исполненная матерями бойцов СВО. Она стала символом поддержки для тех, кто находится на службе.

«Мамам находиться среди сестер, жен наших сыновей – это какая-то отдушина. Для чего этот праздник? Для того, чтобы люди помнили, знали, что есть мужество, стойкость, честь, которые будут защищаться всегда и везде», – отметила мать бойца специальной военной операции Анна Музафарова.

В концерте участвовали также жены военнослужащих, которые поддерживают семейный очаг в тылу.

«Мы очень ценим, уважаем и благодарим тех, кто сейчас находится на СВО. Этим мероприятием мы хотим показать, что мы не одни, что мы друг у друга есть – жены, мамы, близкие бойцов», – отметила руководитель Союза офицерских жен и семей военнослужащих Альметьевска Анастасия Митяева.

Отдельный номер посвятили погибшим в зоне специальной военной операции военнослужащим. Песню «Если ты не вышел из того боя» исполнили вдовы бойцов.

Материал подготовлен при участии Маргариты Трегубенко

Фотографии предоставлены Мариной Юриной