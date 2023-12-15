В Альметьевске прошел детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность»

Фото: ГК Римера-Алнас

С 7 по 10 декабря в Альметьевске по инициативе и при поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова прошел ХХ детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Традиционно партнером фестиваля в нефтяной столице Татарстана выступила Группа компаний «Римера». На протяжении четырех дней участниками предновогодних мероприятий стали более 2 400 детей и подростков юго-востока Татарстана.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в большом зрительном зале Альметьевского драматического театра. Юных зрителей приветствовали исполнительный директор завода «Римера-Алнас» Антон Валгин-Сказка, руководитель аппарата совета Альметьевского муниципального района Роза Афлятунова и директор фестиваля, заслуженная артистка России Ольга Стебунова.

Специально к юбилею «Снежности» композитор Андрей Поляков и поэт Вениамин Борисов написали гимн, который звучал на открытии фестиваля и перед началом каждого спектакля.

Программа фестиваля стартовала с показа спектакля «Время добрых дел». Постановка особенная, объединившая детей инклюзивного проекта «Мир на ладошке» и учащихся детской музыкальной школы №1 города Озерска. Совместно с актерами Озерского театра кукол «Золотой петушок» они рассказали и показали очень добрую историю о мальчике, который мечтал обрести друзей. История, в которой перемешались сон и явь. Но реальностью стало исполнение самой заветной мечты.

Фото: ГК Римера-Алнас

В дни фестиваля перед детьми с интересными и яркими спектаклями выступили коллективы ведущих театров страны. Московский областной театр кукол представил постановку на один из самых интересных и остроумных народных сюжетов «Царевна-лягушка». В этом спектакле юные зрители прикоснулись к удивительному, красочному и лирическому русскому народному творчеству, услышали хоровые песни в сопровождении подлинных народных инструментов, полюбовались резными узорами на деревянных декорациях. Ижевский театр кукол показал красивый и атмосферный сказочный спектакль «Очень страшный Шуш» с зажигательной музыкой и клоунадой. Действие происходит в волшебном мире, где живут забавные животные с огромными ботинками и озорными характерами.

«Снежность» ежегодно прививает интерес не только к театру, но и к литературе. Перед каждым спектаклем прошли розыгрыши книг от ведущих детских издательств. Традиционно каждый ребенок после показа спектакля получил в подарок памятный подарок – набор для творчества.

Второй год подряд в организации фестиваля помогали волонтеры образовательной программы «Колледж будущего Татарстана».

В рамках фестиваля в Альметьевске прошел мастер-класс актеров Ижевского театра кукол и состоялась творческая встреча артистов театрального проекта программы «Росток» с юными зрителями, в ходе которой каждый желающий мог задать вопросы артистам. Также была организована интерактивная экскурсия школьников по Альметьевскому драматическому театру с возможностью попасть в гримерные.

Главный аспект «Снежности» — социальный. Фестивалю важно поддерживать детей с ОВЗ и давать им больше возможностей для творческой реализации. В малом зале Альметьевского драматического театра команда фестиваля провела инклюзивную лабораторию. Она прошла при сотрудничестве с инклюзивным центром Симург и театром кукол «Экият». Лаборатория стала площадкой для обмена опытом и применения арт-практик для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники обсудили модели инклюзивного интегрального пространства, познакомились с методами валеологической эстетики, резонансного сотворчества, арт-практиками для работы в театральных студиях, обсудили театральное волонтерство. В рамках мероприятия прошли не только лекции, но и практикумы – мастер-классы об особенностях и секретах теневого театра, органическом стиле движения в инклюзивном классическом театре и показ инклюзивного спектакля «Нежность», подготовленного студией «Ихлас» в сотрудничестве со студиями «Театралка» и «Создавая театр» при Казанском ТЮЗе. В лаборатории приняли участие более 100 человек со всей страны.

Еще одна важная часть инклюзивной программы — специально адаптированные выездные постановки. Так, артисты духовно-просветительской программы «Росток» из Озерска показали спектакль «Класс-концерт» для детей с ограниченными возможностями Альметьевской коррекционной школы №19.

Фестиваль «Снежность» в этом году прошел в Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске, Альметьевске, Ижевске, и впервые – в Великом Новгороде, но на этом «Снежность» не заканчивается и продолжит дарить новогоднее настроение и подарки детям и подросткам в Петропавловске-Камчатском.