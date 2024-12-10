В Альметьевске прошел детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность»

Фото предоставлено пресс-службой компании "Римера-Алнас"

В Альметьевске прошел XXI детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», который проводится по инициативе мецената Андрея Комарова. Партнером в нефтяной столице Татарстана выступила Группа компаний «Римера». За три дня участниками предновогодних мероприятий фестиваля стали 2400 детей и подростков юго-востока республики. В 2024 году к 225-летнему юбилею писателя, поэта, драматурга, историка, общественного деятеля А.С. Пушкина фестиваль «Снежность» прошел под лейтмотивом «Пушкин. С нежностью».

Ольга Стебунова, директор детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность», заслуженная артистка России: «В юбилейный год А.С. Пушкина наш фестиваль стал еще одной возможностью прикоснуться к творчеству гениального поэта. Мы включили в афишу спектакли с интересным прочтением произведений Александра Сергеевича. Музыкальность и пластичность художественного мира Пушкина как нельзя лучше подходят для многообразия театральных приемов. Спектакли разных жанров добавили ярких красок в насыщенную программу «Снежности», позволили привлечь внимание детей и подростков к наследию великого поэта».

Торжественное открытие фестиваля состоялось в Альметьевском театре драмы. Юных зрителей приветствовали министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Азат Кадыров, и.о. руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова, генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий, исполнительный директор завода «Римера-Алнас» Антон Валгин-Сказка, директор фестиваля «Снежность», заслуженная артистка России Ольга Стебунова и директор Альметьевского театра драмы Фарида Исмагилова.

Программа фестиваля стартовала с показа спектакля «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Санкт-Петербургского государственного «Кукольного театра сказки». Пушкинский текст ожил в оригинальной игровой подаче – через приговоры, хороводы, считалки комических героинь – Старух-Чернавок.

Во второй день фестиваля Кировский областной драматический театр представил яркий спектакль «Конек-Горбунок».

В коррекционной школе №19 прошел выездной благотворительный спектакль «Играем маленького Мука» Альметьевского театра драмы. На глазах у зрителей актеры разыграли историю с лихо закрученным сюжетом, сплетением реальности и волшебства, колоритом жизни народов Востока и моралью. Спектакль вызвал искренний восторг и большой интерес у ребят.

Для подростков в афишу был включен более серьезный спектакль «Чучело. Квартирник» Казанского театра юного зрителя. После показа педагоги ТЮЗа встретились со зрителями, ребята поделились своими мнениями и впечатлениями о постановке.

Перед каждым спектаклем прошли розыгрыши книг от ведущих детских издательств, а после окончания каждый ребенок получил памятный подарок – тематический набор для творчества «Гравюра».

Как и в предыдущие годы, в организации фестиваля принимали участие волонтеры образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана», которые помогали создавать атмосферу театрального праздника и новогоднего волшебства.

Помимо Альметьевска, фестиваль «Снежность» в этом году проходит в Ижевске, Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске, Великом Новгороде и в Петропавловске-Камчатском.

Справка:

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» – масштабный социально-благотворительный проект, который реализуется для социально незащищенных детей и подростков на Урале, в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Великом Новгороде и на Дальнем Востоке. За время существования в нем приняли участие более 220 тысяч детей и 85 ведущих детских театров и творческих объединений со всей страны. Фестиваль признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность». В рамках фестиваля реализуется несколько направлений: основная, параллельная и инклюзивная программы. Традиционно юные зрители фестиваля получают памятные подарки.

ГК «Римера» – инновационная компания, один из лидеров российского рынка по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. В состав группы компаний «Римера» входят ведущие предприятия отечественного нефтяного машиностроения – «Римера-Алнас» и «Ижнефтемаш», сеть сервисных центров в ключевых нефтедобывающих регионах России – «Римера-Сервис», а также ООО «Римера» – разработчик и производитель спецтехники для открытых горных работ и оборудования для полного цикла подземной добычи полезных ископаемых.

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