В Альметьевске прошел благотворительный театральный фестиваль «Снежность»

За три дня около 2400 детей и подростков юго-востока Татарстана посетили ХIХ детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», который проводится по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова. Все мероприятия были объединены единой темой — «Время добрых дел».

Фестиваль «Снежность» за 19 лет успел стать семейной традицией для многих зрителей, в том числе в Татарстане, где он начал проходить десять лет назад в партнерстве с группой компаний «Римера». В Альметьевске юные гости праздника с огромным интересом наблюдали за героями спектакля Ульяновского театра кукол «Носорог и Жирафа», окунувшись в атмосферу жаркой Африки. Не менее яркие эмоции вызвал спектакль Московского театра кукол «Знаменитый Мойдодыр» по произведению Корнея Чуковского и постановка на татарском языке «Абугалисина» по повести ученого и литератора Каюма Насыри в исполнении актеров Набережночелнинского татарского драматического театра.

Фестиваль запомнился гостям не только насыщенной театральной программой. В Альметьевске прошла книжная ярмарка с участием ведущих детских издательств «Альпина-паблишер», «Розовый жираф» и «Поляндрия», представивших по льготным ценам новинки российских и зарубежных авторов для детей и подростков, а также для их родителей.

По традиции в рамках «Снежности» был также организован выездной спектакль для воспитанников Альметьевской школы №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы «Снежности» уделяют теме инклюзии особое внимание — в 2021 году в рамках фестиваля в Альметьевске стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик». В этом году конференция прошла в Челябинске, к онлайн-трансляции подключились 150 человек со всей страны.

Фестиваль «Снежность» в этом году прошел в Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске и Альметьевске, а также впервые — в Ижевске. Но на этом «Снежность» не заканчивается, она продолжит дарить новогоднее настроение и подарки социально-незащищенным детям и подросткам в Петропавловске-Камчатском.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

ГК «Римера» — инновационная компания, один из лидеров международного рынка по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. В группу компаний входят заводы «Римера-Алнас» и «Ижнефтемаш», сеть сервисных центров «Римера-Сервис».

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» — масштабный социально-благотворительный проект, который реализуется на Урале, в Татарстане и Удмуртии, а также на Дальнем Востоке. Основан в 2003 году предпринимателями и меценатами Андреем Комаровым и Александром Федоровым. В 2021 году Александра Федорова не стало, но память о нем живет в том числе благодаря таким проектам, как фестиваль «Снежность». За время проведения благотворительного театрального форума его гостями стали более 170 тыс. детей. Программа включает театральное, музыкальное и литературное направления. Фестиваль «Снежность» признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

В рамках «Снежности» проходят спектакли ведущих театральных и музыкальных коллективов страны, проводятся мастер-классы и творческие встречи с деятелями искусства. В программу фестиваля также включены адаптированные спектакли для детей из детских домов, интернатов, детей с особенностями развития.

С 2021 года на фестивале проводятся благотворительные книжные ярмарки с участием ведущих издательских домов. В 2022 году посетители могут приобрести новинки российских и зарубежных авторов для малышей, детей и подростков, а также их родителей от издательств «Альпина-паблишер», «Розовый жираф», «Поляндрия» и других.

При этом в 2022 году более масштабный формат приобретает инклюзивное направление фестиваля, на котором состоится премьера уникальной мультижанровой постановки «Время добрых дел». Это уникальная творческая инициатива в рамках духовно-просветительской программы «Росток», которая объединяет более 50 детей из инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанников Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска.

С 2021 года в рамках фестиваля организуется межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик». Символично, что конференция в 2022 году прошла в Международный день инвалидов.

Андрей Комаров — предприниматель, меценат, председатель попечительского совета Челябинского государственного театра оперы и балета, лауреат премии «Меценат года» имени С. Мамонтова, учрежденной Московской консерваторией.

Андрей Комаров ведет масштабную социально-благотворительную деятельность в сфере культуры, образования и просвещения. В фокусе его внимания — поддержка театрального и музыкального искусств, раскрытие и развитие творческого потенциала детей и подростков. Более пяти лет возглавляет попечительский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки, содействуя развитию творческих проектов и укреплению его материально-технической базы. По инициативе мецената создана Детская школа вокального искусства. Более 60 ее воспитанников бесплатно обучаются вокалу, хореографии и актерскому мастерству и заняты в репертуарных спектаклях театра.

Значительный вклад Андрей Комаров вносит в культуру и образование своего родного города Озерска Челябинской области. В рамках инициированного им проекта реконструкции Детской музыкальной школы №1, где обучаются свыше 500 детей, в городе открыт акустический филармонический зал.

Заботясь о духовно-нравственном возрождении Озерска, Андрей Комаров выступил с инициативой строительства первого в городе православного храма. Более пяти лет он реализует там духовно-просветительскую программу для детей и молодежи «Росток». Ежегодно в ее мероприятиях принимают участие более 5 тысяч ребят, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.