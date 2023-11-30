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В Альметьевске прокуратура начала проверку после коммунальной аварии
Прокуратура Альметьевска начала проверку по факту коммунальной аварии, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В свою очередь глава района Тимур Нагуманов в своем Telegram-канале рассказал, что авария возникла из-за ошибки подрядчика при подключении к центральному водоснабжению нового дома. В результате целый квартал остался без воды. В данный момент работают две бригады АО «Альметьевск-Водоканал».
«К сожалению, приходится переделывать работу подрядчика, который недобросовестно выполнил свои обязанности», – отметил градоначальник.
На место происшествия выезжал Альметьевский городской прокурор Ильдар Исмагилов.
«Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных организаций в части соблюдения требований законодательства о бесперебойном водоснабжении населения, в том числе сроков устранения коммунальной аварии», – сообщают в прокуратуре.
По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
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